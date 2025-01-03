Güney Kore'de Yangın, 40 Kişi Mahsur Kaldı

Güney Kore’nin Seongnam kentinde yerel saatle 16.37 sıralarında dükkan ve dairelerin bulunduğu 8 katlı bir binada yangın çıktı.

40 KİŞİ MAHSUR KALDI

Alevler sebebiyle gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi yönlendirildi. 80 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında 50 kişi hızla binayı terk ederken, binada mahsur kalan 40 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 12 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangının binanın birinci katında bulunan restoranın mutfağından çıktığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA