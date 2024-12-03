Güney Kore'de Siyasi Kriz! Sıkıyönetim İlan Edildi: Vekiller Parlamentoya Giremiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Kameraların karşısına geçen Yoon Suk-yeol, muhalefeti, hükümeti felce uğratmakla suçlarken, sıkıyönetimin amacının Kuzey Kore sempatizanı unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu söyledi. Yoon, konuya ilişkin açıklamasında, "Aşağılık Kuzey Kore yanlısı, devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" dedi.

Yoon, açıklamasında ayrıca muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için rehin aldıklarını iddia ederek, özgür ve anayasal düzeni korumak için böyle bir tedbire başvurmaktan başka çaresi olmadığını savundu.

Yoon, açıklamasının devamında, “Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum” dedi.

MUHALEFET PARLAMENTOYA ÇAĞIRDI

Ana muhalefet partisi olan Demokrat Parti ise kaarın ardındna tüm milletvekillerini parlamentoya çağırdı. Parti lideri Lee Jae-Myung kararın anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekerek, sıkıyönetim kararını durdurmaya çalışacaklarını söyledi ve "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" ifadelerini ekledi.

Ülkenin iktidar partisi olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-Hoon da sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu belirtirken, kararı engellemeye çalışma sözü verdi. Parlamento Başkanı'nın ise oturumu toplamak için parlamentoya gittiği bilgisi paylaşılırken, polis araçlarının parlamentoyu çembere aldığı bildirildi.

Sıkıyönetim kararının ardından Güney Kore’nin para birimi olan Won, yüzde 1 değer kaybederek, dolar karşısında son iki yılın dibini gördü.