Güney Kore'de Neler Oluyor? Sıkıyönetim Krizi Sonrası Cumhurbaşkanı Yoon'a 'İstifa Et' Çağrısı: 'Azil Sürecini Başlatırız'

Dün akşam saatlerinde Güney Kore, dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. Yerel saatle 23.00’te konuşan Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore’nin tehditleri ve ülke muhalefetinin “yıkıcı” çabalarını gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladı. Bu gelişme, Güney Kore’de siyasi bir kriz ve halk arasında endişe yarattı. Ancak birkaç saat sonra parlamentoda yapılan oylamayla sıkıyönetimin kaldırılması onaylandı ve kriz sona erdi.

YILLARDIR PLANLANDIĞI İDDİA EDİLEN KAOS

Guardian’ın haberine göre, bu ani siyasi kriz dışarıdan izleyenlere sürpriz gibi görünse de, bazı milletvekilleri bunun uzun zamandır planlandığını iddia etti. Kore Demokratik Partisi üyesi Kim Min-seok, son aylarda Yoon’un sıkıyönetim ilan etmeye hazırlandığına dair uyarılarda bulunmuştu. Yaşananlar, bu iddiaları güçlendirirken ülkede siyasi tansiyonu daha da yükseltti.

İSTİFA ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Sıkıyönetim ilanının ardından Yoon Suk Yeol, muhalefet ve halktan yoğun eleştirilere maruz kaldı. Muhalefet, Yoon’un istifasını talep ederken, ana muhalefet partisi Kore Demokratik Partisi, bu çağrılara uyulmaması durumunda cumhurbaşkanının görevden alınması için azil süreci başlatacaklarını duyurdu. Parti yetkilileri, sıkıyönetim ilanını Anayasa’ya aykırı ve “ciddi bir isyan eylemi” olarak nitelendirdi.

SIKIYÖNETİM KARARLARI TEPKİ ÇEKTİ

Yoon’un sıkıyönetim ilanı kapsamında altı maddelik bir kararname yayımlandı. Kararname; siyasi faaliyetleri ve toplantıları yasakladı, grevdeki doktorlar dahil tüm sağlık personelini işe dönmeye zorladı ve medya kuruluşlarını sıkıyönetim otoritesi altına aldı. Bu sert önlemler halk ve muhalefetten büyük tepki topladı. Parlamento binası çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemlerine rağmen 190 milletvekili binaya girerek sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullandı. Sokaklarda düzenlenen protestolarda ise Yoon’un istifası ve tutuklanması için sloganlar atıldı.

AZİL SÜRECİNE DOĞRU MU?

Kore Demokratik Partisi milletvekilleri, Ulusal Meclis'te yaptıkları acil toplantıda, Yoon kendi rızasıyla görevden ayrılmazsa mecliste azil sürecini başlatacaklarını duyurdu. DP Meclis Grubu Başkanı Park Chan-dae, milletvekilleri adına yaptığı açıklamada, "Yoon'un sıkıyönetim ilanı, Anayasa'nın açık ihlalidir. Sıkıyönetim ilanı için öngörülen hiçbir koşul geçerli değildir. Bu, ciddi bir isyan eylemi ve azline sebeptir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanının görevden alınması için mecliste üçte iki çoğunluk gerekiyor. Muhalefet partileri, 300 sandalyeli meclisin 192’sini kontrol ediyor, ancak Yoon’un azledilebilmesi için kendi partisinden bazı milletvekillerinin de muhalefete katılması gerekiyor. Michigan State Üniversitesi’nden Myunghee Lee’ye göre, bu süreç Yoon’un siyasi çöküşünü hızlandırabilir ve Güney Kore’deki siyasi krizi derinleştirebilir.