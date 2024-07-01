Güney Kore'de kontrolünü kaybeden araç yayaların arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araç, yaya geçidinde bekleyen insanların arasına daldı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Güney Kore'de kontrolünü kaybeden araç yayaların arasına daldı: 9 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore’nin başkenti Seul’de belediye binası yakınlarında bir araç yaya geçidinde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Bir polis yetkilisi, "70 yaşlarındaki bir erkek sürücü trafik ışıklarında bekleyen yayalara çarptı" ifadelerini kullanarak, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Güney Kore basınında yer alan haberlerde, aracın yayalara çarpmadan önce iki araca çarptığı belirtilerek, sürücünün, aracın ani hızlanması nedeniyle kazanın meydana geldiğini iddia ettiği bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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