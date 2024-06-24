Güney Kore'de facia: Fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü

Güney Kore'de bulunan bir fabrikada çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Kore'de facia: Fabrikada çıkan yangında 20 kişi öldü

Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiye, Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Yetkililer, 2'si ağır yaralı 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, fabrikada mahsur kalan diğer işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yangının söndürülmesi ve mahsur kalan işçilerin kurtarılması amacıyla mevcut tüm personel ile ekipmanın seferber edilmesi için acil durum talimatı verdi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min de ilgili devlet kurumları ve yerel yönetimlerden mevcut tüm kaynaklarını ve imkanlarını seferber etmelerini istedi.

Kaynak: AA

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