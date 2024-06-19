Güney Kore'de düşük doğum oranları nedeniyle 'Demografik Ulusal Acil Durum' ilan etti

2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşen Güney Kore'de 'Demografik Ulusal Acil Durum' ilan edildi.

Güney Kore'de düşük doğum oranları nedeniyle 'Demografik Ulusal Acil Durum' ilan etti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin düşük doğum oranlarına önlem amacıyla "demografik ulusal acil durum" ilan ettiğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, başkent Seul'ün güneyindeki Seongnam Ar-Ge Merkezi'nde, "düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus" konulu toplantıda konuştu.

Hükümetin düşük doğum oranıyla mücadele etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirten Yoon, "Bugün resmen demografik bir ulusal acil durum ilan ediyorum. Düşük doğum oranı sorunu aşılana kadar kapsamlı bir müdahale sistemini etkinleştireceğiz." dedi.

Yoon, bu kapsamda "iş ve yaşamı dengeleme, çocuk bakımını iyileştirme ve daha iyi barınma sağlama" olmak üzere üç ana alan üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

Ebeveynler üzerindeki eğitim yükünü hafifletmek için çocuk bakımına desteği artırma ve ilkokullarda okul sonrası programları genişletme sözü veren Yoon, önlemlerin uygulanmasını sağlamak için geçici olarak Nüfus Strateji Planlama Bakanlığının kurulacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Aldığınız veya yaptığınız salça böyle görünüyorsa yemeyin! Sağlığı tehdit ediyor Aldığınız veya yaptığınız salça böyle görünüyorsa yemeyin! Sağlığı tehdit ediyor
Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri ilk kez aynı anda açtı! Ceset gibi kokuyor Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri ilk kez aynı anda açtı! Ceset gibi kokuyor
Kral kelebeğin ömrü diğerlerine göre uzunmuş Kral kelebeğin ömrü diğerlerine göre uzunmuş
Rapor: En çok zengin kazanan ve kaybeden ülkeler açıklandı En çok zengin kazanan ve kaybeden ülkeler
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
Faiz oranları güncellendi: 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu! İşte son rakamlar...
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor