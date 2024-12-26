Güney Kore'de Doğum Oranında Büyük Artış

Uzak Doğu ülkesi Güney Kore’de ekim ayında doğan bebek sayısı, son 14 yılın ‘en yüksek’ ekim ayı seviyesi olarak kayda geçti.

Güney Kore'de geçen yıl ekimde 18 bin 878 bebek dünyaya gelirken, bu yılın aynı ayında ise 21 bin 398 bebek dünyaya geldi. Güney Kore İstatistik Kurumu'na göre, Ekim 2023'e kıyasla yenidoğan sayısının yüzde 13,4 artmasıyla son 14 yılın en yüksek ekim ayı doğum oranı kayıtlara geçti.

Bu, yenidoğan sayısının yüzde 17,5 arttığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek yıllık artış oldu.

Kaynak: DHA