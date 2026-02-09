Güney Kore'de Askeri Helikopter Düştü: 2 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, acil iniş prosedürleri için yapılan uçuş eğitimi için havalandı. Helikopter, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirdi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından netleşeceğini ifade etti.

