Güney Kore'de Askeri Helikopter Düştü: 2 Ölü

Güney Kore'de uçuş eğitimi için havalanan askeri helikopter henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, acil iniş prosedürleri için yapılan uçuş eğitimi için havalandı. Helikopter, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirdi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından netleşeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

