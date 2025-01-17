Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu

Güney Kore’de havalimanına iniş yapan uçağın pistten çıkış yaparak duvara çarpması sonucu meydana gelen, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uçağın motorunda kuş tüyü ve kan izleri bulundu. Bu gelişmeyle birlikte, kaza sebebinin kuş çarpması olduğu iddiası doğruluk kazandı.

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Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu

29 Aralık’ta Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak, Güney Kore’de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

SADECE 2 KİŞİ SAĞ KURTULMUŞTU

Uçağın duvara çarpması meydana gelen feci kazada 179 kişi hayatını kaybetti, 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtuldu.

Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu - Resim : 1

KARA KUTU 4 DAKİKA ÖNCE VERİLERİ DURDURMUŞTU

Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıkladı. Jeju Air uçağındaki kara kutunun, kazadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi durdurduğu ortaya çıktı.

Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu - Resim : 2

MOTORDA KUŞ TÜYÜ VE KAN İZLERİ BULUNDU

Kazanın kesin sebebinin ortaya çıkması için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uçağın motorunda kuş tüyü ve kan izleri bulundu.

Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu - Resim : 3

Soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulunduğu ifade edildi. Elde edilen video kayıtlarında motora kuş çarpma anının görüldüğü belirtildi.

Güney Kore'de 179 Kişinin Öldüğü Uçak Faciasının Sebebi Kesinleşti, Motorda Bulundu - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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