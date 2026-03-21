Güney Kore'de 10 Saatlik Kabus! 14 Kişi Öldü

Güney Kore'de otomobil fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 10 saatin ardından tamamen kontrol altına alındı. Feci yangında 14 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangında ölü sayısı arttı. Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon'da otomobil parçalarının üretildiği fabrikada, dün yerel saatle 13.17'de çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı.

BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yetkililer, yangının yaklaşık 10,5 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, enkaz kaldırma çalışmaları için ağır iş makinelerinin kullanıldığını aktardı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıkları bölgede patlama meydana geldiğini ifade etti. Olay yerini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise yangının sebebinin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını belirtti.

Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen 'ulusal yangın seferberliği' emri çıkarmıştı. Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesi'ne mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.

Kaynak: AA

