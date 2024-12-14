Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seok-Yeol Görevden Azledildi

Güney Kore Ulusal Meclisi, bugün Devlet Başkanı Yoon Seok-Yeol'un görevden azledilmesini oylamak için toplandı.

204 OYLA AZİL KARARI ALINDI

Mevcut 300 üye arasında, Başkan Yoon'un görevden alınmasına yönelik yasa tasarısı 204 lehte, 85 aleyhte, 3 çekimser ve 8 hayır oyla kabul edildi.

Azil kararı Başkan Yoon'a bildirildiğinde, dışişleri, savunma ve idare başkanlığı görevleri derhal askıya alınacak ve Başbakan Han Deok-Soo başkan vekili pozisyonuna gelecek.

Azil tasarısının Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi halinde mahkemenin 180 gün içinde karar vermesi gerekiyor.

Muhalefet cephesi, Anayasa Mahkemesi'nin davayı hızla görmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyona çıkarak yaptığı açıklamada, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' iddiasını gerekçe göstererek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak alınan sıkıyönetim ilanı parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulu'nda onaylanmasıyla boşa düşmüştü.

Kaynak: AA