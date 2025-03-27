Güney Kore 7 Gündür Cehennemi Yaşıyorlar, Can Kaybı Artıyor

Güney Kore'de 7 gündür devam eden orman yangınlarında binlerce hektar alan kül olurken, can kaybı da artıyor. Açıklanan son verilere göre orman yangınlarında can kaybının 26'ya yükseldi. Söz konusu yangınların Güney Kore tarihinin en büyük orman yangını öğrenildi.

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Güney Kore’nin güneydoğusunda başlayan ve 7 gündür devam eden orman yangınları 17 bin hektar alanı küle çevirirken, can kaybı da artmaya devam ediyor.

Güney Koreli yetkililerin son açıklamasına göre, orman yangınlarında can kaybının 26’ya yükseldiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölümlerden 22'sinin Kuzey Gyeongsang eyaletinden, 4’ünün ise Güney Gyeongsang eyaletinden olduğu açıklandı.

Güney Kore 7 Gündür Cehennemi Yaşıyorlar, Can Kaybı Artıyor - Resim : 1

17 BİN HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yangında 17 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, 209 yapının zarar gördüğü kaydedildi.

Yangınlar nedeniyle 37 bin 185 kişinin tahliye edildiği, 20 bin 485 kişinin de tehlikenin geçmesiyle evlerine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer orman yangınlarıyla mücadelede 5 bin ordu personeli ile 146 helikopterin görev aldığını açıkladı.

Güney Kore 7 Gündür Cehennemi Yaşıyorlar, Can Kaybı Artıyor - Resim : 2

TARİHİNİN EN KÖTÜSÜNDEN DE KÖTÜ

Şimdiye dek 36 bin 9 hektarlık alanın yandığı belirtilirken, bunun 2000 yılında ülkeyi vuran ve tarihin en kötü orman yangınları olarak bilinen orman yangınlarının yol açtığı zarardan yaklaşık 13 bin hektar daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

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Kaynak: DHA

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