Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hava Sahasını Kapattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) saldırı ihtimali ve radarlarda görülen iz üzerine hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

Rum basınında yer alan bilgilere göre, GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait askeri üslere saldırı ihtimali ve radarlarda Lübnan yönünden gelen bir objenin izinin görülmesi üzerine, üs bölgelerinde ve ABD'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde alarm verildi.

Olay sonrası Yunanistan tarafından GKRY'ye gönderilen F-16'lar ile İngiliz üslerinden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Bazı gazeteler, Rum hava sahasının alarm sırasında Larnaka bölgesiyle sınırlı kalmak kaydıyla kapatıldığını iddia etti.

GKRY'deki egemen İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen pazartesi insansız hava aracı (İHA) çarpmıştı.

Kaynak: DHA

