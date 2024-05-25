Güney Afrikalı siyasetçi Mandela'dan çağrı: 'İsrail'i Paris 2024 Olimpiyatları'ndan men edin'

Cenevre Üniversitesi'nde düzenlenen panelde konuşan Mandela, "İsrail'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan ihraç edilmesi çağrısında bulunan dünya çapındaki milyonlarca kişiyle seslerimizi birleştiriyoruz" dedi.

Olimpiyatlarda "soykırım"ın yeri olmadığına vurgu yapan Mandela, dünyanın dört bir yanındaki gencin bu konuda harekete geçmesinin kendilerini cesaretlendirdiğini ve İsrail'in yaptıkları karşısında susmayacaklarını söyledi. Ayrıca tüm aktivistlere İsrail'in olimpiyatlardan men edilmesi yönündeki çabalarına destek olma çağrısında bulundu.

Mandela, "Tüm uluslara Filistin davasına destek ve dayanışma çağrısında bulunmaya devam ediyoruz" diyerek, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekti.

Hükümetlerin Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için yeterince etkin olamadığını söyleyen Mandela, sivil toplum kuruluşları ve insani yardım çalışanları olarak ablukanın kaldırılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA