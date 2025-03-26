Grönland'da Buzullar Eridi, Bin Kilometrelik Yeni Kıyı Şeridi Oluştu

Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde toplam 2 bin 466 kilometrelik yeni kıyı şeridinin açığa çıktığı ve bunun yüzde 66’sının Grönland’da meydana geldiği tespit edildi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin dünya coğrafyasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, bu durumun küresel jeopolitik dengeleri de etkileyebileceğini vurguladı.

Kaynak: DHA