Grönland'da Buzullar Eridi, Bin Kilometrelik Yeni Kıyı Şeridi Oluştu
Grönland'da buzulların erimesi sonrası kayalık kıyı şeridinin son 20 yılda yaklaşık bin kilometre genişlediği ifade edildi.
Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde toplam 2 bin 466 kilometrelik yeni kıyı şeridinin açığa çıktığı ve bunun yüzde 66’sının Grönland’da meydana geldiği tespit edildi.
Bilim insanları, iklim değişikliğinin dünya coğrafyasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, bu durumun küresel jeopolitik dengeleri de etkileyebileceğini vurguladı.
Kaynak: DHA
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