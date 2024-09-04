Greta Thunberg'e 'Gazze' Gözaltısı

Aktivist Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu "İşgal Karşıtı Öğrenciler" grubu bugün Kopenhag Üniversitesi'nde Filistin'i desteklemek üzere eylem yaptı.

Danimarka polisi, Thunberg'in Gazze'deki savaşa karşı Kopenhag Krystalgade'de düzenlenen protestoda gözaltına alındığı açıklandı. Thunberg, bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kopenhag Üniversitesi binası önündeki protestoya polisin müdahale ettiğini ve eylemi dağıttığını bildirdi. İşgal Karşıtı Öğrenciler, Kopenhag Üniversitesi'nin İsrail üniversiteleriyle işbirliğine son vermesini talep ediyor.

Gruba göre, Kopenhag Üniversitesi'nin İsrail üniversiteleriyle işbirliğini sürdürmesi ve bu sayede "soykırım yapmak için kullanılan bilgiye katkıda bulunması" söz konusu. Thunberg, daha önce de yaptığı açıklamalarda İsrail'i defalarca kınamış, Filistin'e yönelik saldırılarını "soykırım" ve "savaş suçu" olarak nitelendirmişti.