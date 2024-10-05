Greta Thunberg, Brüksel'de Gözaltına Alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı düzenlenen gösteride İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı.

Çeşitli çevre örgütlerinin çağrısıyla yaklaşık 150 gösterici, Brüksel'in merkezinde yer alan Rogier metro istasyonu önünde toplandı.

"İklim Adaleti İçin Birleştik" teması altında bir araya gelen göstericiler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde petrol ve gaz gibi fosil yakıtlara sağlanan sübvansiyonların kesilmesini talep etti.

"Şimdi sıfır emisyon", "Fosil destekleri bitirin" yazılı pankartlar açan göstericiler, şehrin ana caddelerinden Boulevard du Jardin Botanique'de oturarak eylem yaptı.

Ana caddede trafik akışına engel olan göstericilere İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de eşlik etti.

Belçika polisi, caddede trafik akışına engel olan göstericileri gözaltına aldı. Thunberg de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. 3 polis caddede oturan Thunberg'ü kollarından ve bacaklarından tutarak polis aracına taşıdı.

Protesto sırasında Thunberg'ün kefiye takması dikkati çekti.

Gösteriye iklim değişikliğiyle mücadele eden uluslararası sivil itaatsizlik hareketi olan "Extinction Rebellion" dahil çok sayıda örgüt destek verdi.

AB ülkeleri her yıl fosil yakıtlara yaklaşık 100 milyar avro sübvansiyon sağlıyor. Göstericiler buna derhal son verilmesini istiyor.

Kaynak: AA