İmzalar Atıldı: Gazze İçin Tarihi Barış Zirvesi Başladı

Gazze'de aylardır süren ağır saldırılar, ateşkesle sonuçlanınca dünya liderleri Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde bir araya geldi. Barışın ele alınacağı kritik zirve başlamadan önce liderler aile fotoğrafı verdi. Bunun ardından liderler, barış için hazırlanan anlaşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Birleşmiş Milletler temsilcileri yer alıyor. Tepkiler üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılması iptal edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...