Görüntüler Şoke Etti! Şam'da Toplu Mezar... 20 Metre Derinlikte Tam 100 Çukur

Suriye'de Beşar Esad devrildikten sonra önce 'ölüm kampı' olarak anılan Sednaya Hapishanesi'ndeki vahşet gün yüzüne çıkmıştı. Ülke genelinde arama tarama çalışmaları devam ederken Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinden gelen görüntüler herkesi şoke etti.

Şam'ın güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki bölgede toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan görüntülendi.

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Cihatçılar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illeri ele geçirdi.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçılar, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek Esad'ı devirmişti.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken Beşar Esad, başkentten ayrılmıştı.

Kaynak: AA