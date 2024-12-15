Görüntüler Şoke Etti! Şam'da Toplu Mezar... 20 Metre Derinlikte Tam 100 Çukur

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından yaşanan insanlık dramları birer birer gün yüzüne çıkıyor. Ülke genelinde arama tarama çalışmaları devam ederken Şam'daki görüntüler şoke etti. Esad yönetimi tarafından öldürülen binlerce kişinin gömüldüğü iddia edilen toplu mezar ortaya çıktı.

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Suriye'de Beşar Esad devrildikten sonra önce 'ölüm kampı' olarak anılan Sednaya Hapishanesi'ndeki vahşet gün yüzüne çıkmıştı. Ülke genelinde arama tarama çalışmaları devam ederken Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinden gelen görüntüler herkesi şoke etti.

Görüntüler Şoke Etti! Şam'da Toplu Mezar... 20 Metre Derinlikte Tam 100 Çukur - Resim : 1

Şam'ın güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki bölgede toplu mezarlık olduğu iddia edilen alan görüntülendi.

Görüntüler Şoke Etti! Şam'da Toplu Mezar... 20 Metre Derinlikte Tam 100 Çukur - Resim : 2

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

Görüntüler Şoke Etti! Şam'da Toplu Mezar... 20 Metre Derinlikte Tam 100 Çukur - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Cihatçılar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illeri ele geçirdi.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçılar, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek Esad'ı devirmişti.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken Beşar Esad, başkentten ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

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