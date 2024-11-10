Gökyüzünde Sır Olay! Bilim İnsanları O Yıldızın Peşinde

Teknoloji geliştikçe uzayla ilgili yeni keşifler de çoğalıyor. Son olarak Bilim insanları, Samanyolu'nun yaklaşık 2,5 ışık yılı uzaktaki komşusu Andromeda Galaksisi'nde kaybolan bir yıldızın, başarısız bir süpernova geçirdiğini ileri sürdü. Büyük kütleli yıldızlar yaşam döngülerinin sonuna geldiğinde süpernova denen bir patlama geçirerek kendi üstüne çöküyor ve ardında bir kara delik ya da nötron yıldızı bırakıyor.

M31-2014-DS1 adlı yıldız, 2016'dan itibaren parlaklığını yitirmeye başlayarak 2023'te görünmez hale geldi. Çevresinde yeni oluşmuş bir toz bulutu olduğu gözlendi ama patlamaya dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

TOZ BULUTLARI YILDIZLARI ÖRTEBİLİR

Araştırmacılar, bu yıldızın başarısız süpernova geçirdiği düşünülen N6946-BH1 adlı başka bir yıldızla benzerlikler taşıdığını kaydetti. Astrofizikçi Morgan Fraser, gözlemlerin başarısız süpernova ihtimalini desteklediğini ancak toz bulutlarının yıldızları örtebileceğini söyledi.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’nun başarısız süpernova iddiasının doğruluğunu araştırmada kritik bir rol oynayabileceği öngörülürken, bilim insanları oluşan kara deliğin izini sürmek için X-ışını gözlemlerini planlıyor.

Kaynak: DHA