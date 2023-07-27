Gizemli olay: 4 yıl önce ortadan kaybolmuştu, bir anda geri döndü

Şu anda 18 yaşında olan genç kızın 2019 yılının Eylül ayında ortadan kaybolmasından bu yana nerede olduğuna ilişkin henüz bir bilgi yok. Polis karakolundaki memurlar Alicia’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojik açıdan kendisini bunalmış hissettiğini söyledi.