Gıda Devine Büyük Şok! 13 Milyon Liralık Peynir Çaldılar

İngiltere'nin önde gelen peynir üretim şirketi, büyük bir soygunla karşı karşıya kaldı. Kendilerini distribütör olarak tanıtan hırsızlar, firmadan 300 bin sterlin (13,5 milyon TL) fiyatında peynir çaldı.

Gıda Devine Büyük Şok! 13 Milyon Liralık Peynir Çaldılar

İngiltere merkezli geleneksel çedar peyniri üreticisi Neal’s Yard Dairy, devasa bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Kendilerini Fransız bir yemek şirketinin distribütörü olarak tanıtan hırsızlar, firmadan 300 bin sterlin (13,5 milyon TL) değerinde peynir çaldı.

Gıda Devine Büyük Şok! 13 Milyon Liralık Peynir Çaldılar - Resim : 1

Sözcü'de yer alan habere göre; alınan peynirlerinin ödüllü ürünler olduğunu belirten şirket, hırsızların yakalanması için polisle birlikte çalıştığını açıkladı. Şirket, 22 ton çedar peynirinin sahte olduğu anlaşılan firmaya gönderildiğini bildirdi.

Gıda Devine Büyük Şok! 13 Milyon Liralık Peynir Çaldılar - Resim : 2

Peynirlerinin her paketinin fiyatının 7 ile 13 sterlin arasında değiştiğini ifade eden şirket, zararın yerel üreticiye yansımamasını sağlayacağını duyurdu.

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Kaynak: Sözcü

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