Gıda Devine Büyük Şok! 13 Milyon Liralık Peynir Çaldılar

İngiltere merkezli geleneksel çedar peyniri üreticisi Neal’s Yard Dairy, devasa bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Kendilerini Fransız bir yemek şirketinin distribütörü olarak tanıtan hırsızlar, firmadan 300 bin sterlin (13,5 milyon TL) değerinde peynir çaldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; alınan peynirlerinin ödüllü ürünler olduğunu belirten şirket, hırsızların yakalanması için polisle birlikte çalıştığını açıkladı. Şirket, 22 ton çedar peynirinin sahte olduğu anlaşılan firmaya gönderildiğini bildirdi.

Peynirlerinin her paketinin fiyatının 7 ile 13 sterlin arasında değiştiğini ifade eden şirket, zararın yerel üreticiye yansımamasını sağlayacağını duyurdu.

Kaynak: Sözcü