Gerilim Yükseliyor: Trump’ın ICE Politikası Minnesota’da Bir Can Daha Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin yürüttüğü bir operasyon sırasında gözaltına alınmak istenen 37 yaşındaki bir kişi vurularak öldürüldü. Olay, Minneapolis’te düzenlenen protestolar sırasında meydana geldi.

Another person shot in cold blood by an ICE agent. They fire at his body after he’s already lying motionless. It’s despicable and completely avoidable. This lawless goon squad needs to get out of our communities and face accountability.https://t.co/C83jtyaUUU — Ruben Gallego (@RubenGallego) January 24, 2026

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ICE ekiplerinin bir kişiyi yere yatırarak darbettiği ve ardından silah seslerinin duyulduğu görüldü. Görgü tanıkları, göğsünden vurulan kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak yaşamını yitirdiğini aktardı.

'MİDE BULANDIRICI'

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, vurulan kişinin silahlı olduğunu öne sürerken, Minnesota Valisi Tim Walz olayı 'mide bulandırıcı' olarak niteledi ve ICE operasyonlarının durdurulması çağrısı yaptı. Olayın ardından bölgede protestolar sürerken, federal ekiplerle göstericiler arasında gerginlik devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra düzensiz göçle mücadele kapsamında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) olağanüstü yetkiler verdi. ICE, federal düzeyde faaliyet gösteren ve göçmenlerin yakalanması, gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinden sorumlu bir güvenlik birimi.

Bu kapsamda ICE ajanları, özellikle büyük şehirlerde göçmenlere yönelik geniş çaplı operasyonlar başlattı. Operasyonlar sırasında, mahkeme kararı olmadan yapılan gözaltılar, sert müdahaleler ve silah kullanımı kamuoyunda tartışma yarattı. 7 Ocak’ta Minneapolis’te yapılan ICE operasyonunda bir kişi vurularak öldürülmüş, olay büyük tepki çekmişti. Son yaşanan silahlı müdahale, bu olayın ardından gelen ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi