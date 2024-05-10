Gerginlik tırmanıyor: Hamas'tan İsrail'e 14 füze saldırısı

İsrail ordusu, Refah'tan İsrail'in güneyine 14 füze atıldığını, 1'inin ise Beerşeba'ya isabet ettiğini açıkladı.

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Gerginlik tırmanıyor: Hamas'tan İsrail'e 14 füze saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Refah kentinden İsrail'in güneyine 14 roket atıldığı bildirildi. İsrail ordusu, atılan roketlerin çoğunu engellediğini ancak bir roketin Beerşeba'ya isabet ettiği ve bir İsraillinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'tan İsrail'in güneyine ilk seferde 9 roket atıldığı, roketlerin açık alana düştüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci seferde 5 atış daha yapıldığı, birinin İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeba'ya isabet ettiği ve durumun incelendiği kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da yayımladığı açıklamada, sivillere yönelik katliamlara karşılık olarak Beerşeba şehrine iki roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi de İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlerin çoğunu engellediğini yazdı.

Düşen bir roket nedeniyle vücuduna şarapnel parçası isabet eden 1 İsraillinin yaralandığı belirtilen haberde, yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Haberde ayrıca saldırılarda bir ev ve bir futbol sahasının zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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