Genç mankenin korkunç ölümü: Kafatası tencereden, bacakları buzdolabından çıktı
Bir haftadır kayıp olan genç manken Abby Choi’nin korkunç şekilde katledildiği ortaya çıktı. Hong Kong’ta yaşayan 28 yaşındaki mankenin bacakları buzdolabında bulundu. Mankenin kafatası ise çorba tenceresinde ortaya çıktı.
Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Hong Kong’ta yaşayan 28 yaşındaki manken Abby Choi’nin önce kayboluşu ve daha sonra da korkunç bir şekilde katledilişi dünya gündemine gündemine oturdu.
Geçen hafta salı günü kayıp olduğu açıklanan ve bulunması için arama çalışmaları başlatılan Choi ile ilgili araştırma ve soruşturma devam ederken, Hong Kong polisi dikkat çekici bulgulara ulaştı.
Lağım ve çöplüklerde inceleme yapan polisler, Choi’nin eski eşi ve eski kayınpederini gözaltına alırken genç mankenin bazı uzuvları ise ortaya çıktı.
Moda dünyasının son dönemde ünlü isimlerinden biri olan Choi’nin eski eşi Alex Kwong, kardeşi ve babası gözaltına alınırken genç mankenin kafatası Tai Po’daki bir dairede ortaya çıktı.