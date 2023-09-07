Gelinler düğünden önce 1 ay boyunca ağlıyor... İşte dünyadan ilginç gelenekler

Dünyada birbirinden farklı şekilde yaşayan yüzlerce farklı topluluk var. Başkalarına ilginç gelen geleneklerini ise yüzyıllardır yaşatıyorlar...

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Gelinler düğünden önce 1 ay boyunca ağlıyor... İşte dünyadan ilginç gelenekler - Resim: 1

Kültürel farklılıklar nedeniyle bir toplumda oldukça normal kabul edilen herhangi bir gelenek, diğer toplumlarca tuhaf karşılanabiliyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinden ilginç gelenekler...

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Gelinler düğünden önce 1 ay boyunca ağlıyor... İşte dünyadan ilginç gelenekler - Resim: 2

Hindistan’da tuvalet kâğıdı kullanılmıyor.

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Gelinler düğünden önce 1 ay boyunca ağlıyor... İşte dünyadan ilginç gelenekler - Resim: 3

Endonezya’da evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmek yasak.

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Gelinler düğünden önce 1 ay boyunca ağlıyor... İşte dünyadan ilginç gelenekler - Resim: 4

Tükürerek selamlaşmak Kenya’daki Masai kabilesi için kadim ve önemli bir gelenek.

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