Gelinler düğünden önce 1 ay boyunca ağlıyor... İşte dünyadan ilginç gelenekler
Dünyada birbirinden farklı şekilde yaşayan yüzlerce farklı topluluk var. Başkalarına ilginç gelen geleneklerini ise yüzyıllardır yaşatıyorlar...
Kültürel farklılıklar nedeniyle bir toplumda oldukça normal kabul edilen herhangi bir gelenek, diğer toplumlarca tuhaf karşılanabiliyor. İşte dünyanın farklı ülkelerinden ilginç gelenekler...
Hindistan’da tuvalet kâğıdı kullanılmıyor.
Endonezya’da evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gitmek yasak.
Tükürerek selamlaşmak Kenya’daki Masai kabilesi için kadim ve önemli bir gelenek.