Gazze'ye Yardım Götürüyor... Handala Gemisi, Kritik Bölgeyi Geride Bıraktı

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İsrail’in ablukası altındaki Gazze’ye yardım ulaştırmak üzere 20 Temmuz’da İtalya’dan yola çıkan ve Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun bir parçası olan Handala gemisi, rotasında önemli bir eşiği geride bıraktı.

GEMİDE 21 AKTİVİST YER ALIYOR

Gemide bulunan 21 aktivist arasında yer alan Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Emma Fourreau, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, artık Gazze’ye 180 kilometreden daha yakın olduklarını duyurdu.

Fourreau paylaşımında, “Madleen'e müdahale edilen noktayı az önce geçtik. Son bir gecemiz kaldı ve orada olacağız. Bugün, her zamankinden daha fazla sizin seferberliğinize ihtiyacımız var. Gözleriniz bizim korumamızdır” sözlerine yer verdi.

Kaynak: DHA