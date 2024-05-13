Gazze'ye giden yardımları engelleyen Yahudi yerleşimcilerin skandal eylem

Gazze'deki yoğun saldırılar altında gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüleşiyor. Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçleri tarafından işgal edilmesi ve kapatılması nedeniyle Gazze'ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşandı.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER GAZZE'YE GİDEN YARDIM TIRLARINI ENGELLİYOR

Bombardıman altındaki Gazze'de yaşanan Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, yasa dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Gazze'ye giden yardım tırlarını durdurdu.

Tırları durduran Yahudi yerleşimciler, Gazze'ye gitmesi planlanan yardımları yola döktü.

Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoylar sık sık İsrailli aşırılıkçıların ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin hedefi oluyor.

Kaynak: AA