Gazze'nin Kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde İletişim Kesildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in saldırıların ardından bu hastanenin personeliyle iletişimin kesildiğini belirten Ghebreyesus, "Hizmet verilen hasta sayısı ve orada barınan insanlar göz önüne alındığında bu gelişme son derece rahatsız edici." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, "Derhal ateşkes ilan edilmesinin yanı sıra hastaların, sağlık çalışanlarının ve insani yardım görevlilerinin korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

KEMAL ADVAN'A DÜZENLENEN SALDIRI

İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

Hastanedeki oksijen tankının İsrail ordusunca hedef alınması sonucu hastanede ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

Bir hastane yetkilisi, hastanede, İsrail saldırılarından kaçarak yerinden edilen Filistinlilerin yanı sıra 160 hasta ve yaralı ile 200 sağlık ve idari personelin bulunduğunu belirtmişti.

Yetkili, hastanedeki sağlık personeli ile iletişimin kesildiğini ve akıbetlerinin ne olduğunun bilinmediğini söylemişti.

Kaynak: AA