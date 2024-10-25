Gazze'nin Kuzeyinde 3 İsrail Askeri Öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü belirtilirken daha fazla detaya yer verilmedi.

İsrail basınında çıkan haberlerde ise, 3 askerin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde içinde bulundukları tankın el yapımı patlayıcıya çarpması sonucu öldüğü belirtildi.

Aynı olayda 4 askerin de orta derecede yaralandığı ifade edildi.

Böylece İsrail'in 27 Ekim 2023'te kara saldırısına başladığı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 359 oldu.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine üçüncü kez kara saldırısı başlatmıştı.

Bu saldırılar nedeniyle yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken binlercesi de zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA