Gazze'deki Saldırılarda 82 Sivil Savunma Personeli Öldü

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki tüm sivil savunma binaları tamamen veya kısmen tahrip edilirken, Sivil Savunmaya ait araçlar da İsrail güçleri tarafından topçu ateşine veya bombardımana maruz kaldı.

Açıklamada, "İşgal ordusu, insani müdahalelerimizi önleyerek ve mürettebatımızı hedef alarak Filistinlilerin çektiği acıları artırmayı hedefliyor. İsrail ordusu, Sivil Savunmanın insani yardım çalışmalarının yanı sıra canların kurtarılmasına ve hayatların korunmasına katkıda bulunan müdahalelerini durdurmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sivil savunma ekipleri saldırılarda yaşamını yitiren 35 bin kişinin cenazesini enkaz altından çıkarırken, açıklamaya göre enkaz altında hala 10 bin ceset bulunuyor.

Sivil Savunma ekipleri, yakıt ve teçhizat yetersizliği ve karargahlarının hedef alınmasının yanı sıra İsrail ordusunun saldırı bölgelerine girişlerine izin vermemesi nedeniyle binlerce imdat çağrısına yanıt veremedi.

Sivil Savunma Teşkilatı, "İsrail ordusunun uluslararası yasaklı silahları kullanması nedeniyle yaklaşık 1760 cesedin yüksek ısı ve kimyasal etkiden dolayı eridiğini" tespit etti.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerindeki mezarlardan 2210 cesedin kaybolduğu belirtildi.

Kaynak: AA