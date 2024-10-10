Gazze’deki Kemal Advan Hastanesi Başhekiminden Destek Talebi

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, çocuk yoğun bakım ünitesinde kaydettiği ve Filistin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde tahliye dayatmasında bulunduğu 3 hastaneden biri olan Kemal Advan Hastanesi’ndeki zor durumu aktardı.

Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Ebu Safiye, hastanede çok ağır durumda olan çocukların bulunduğunu, vücutlarının her yerinde şarapnel parçaları olduğunu ve hepsinin solunum cihazına bağlı tutulduğunu belirtti.

Ebu Safiye, "tüm uluslararası kuruluşlara, uluslararası topluma, İsrail’in Kemal Advan Hastanesinin tahliye kararını uygulamaktan vazgeçmesi ve hastanenin kapatılmasını engellemesi" çağrısında bulundu.

Ebu Safiye, şunları kaydetti:

"Kemal Advan Hastanesi, İsrail’in sürekli tahliye tehditleri ve yeterli yakıtın tedarik edilememesi sebebiyle kapanmak üzere. Kemal Advan Hastanesinin hizmetlerinin durması bu çocukların hayatlarının sona erdirilmesi demek. Gazze Şeridi’nde bu kadar büyük oranda bir yoğun bakım hastasını kabul edebilecek ikinci bir çocuk yoğun bakım servisi bulunmuyor.

Bununla birlikte yakıtımız da tükenmek üzere. Bugün Gazze’ye bir yardım konvoyu gelecek ancak İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım konvoyunun girişini engelliyor. Dünyaya tükenmek üzere olan yakıtın girmesine ve hastanelerin insani hizmetlerine devam etmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Ebu Safiye, çocuklar için barış çağrısı yaparak, Gazze’nin kuzeyinde güvenli tıbbi hizmetleri verebilmeleri için kendilerine destek olunmasını istedi.

Kaynak: AA