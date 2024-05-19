Gazze'deki hükümet: İsrail'in sınır kapılarını kapatması kıtlığı geri getirdi

Gazze'deki hükümet İsrail'in, "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını 13 gün süreyle kapattığını ve 3 bin yardım tırının Gazze'ye girişini engellediği bildirildi.

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Gazze'deki hükümet: İsrail'in sınır kapılarını kapatması kıtlığı geri getirdi

Hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya devam etmesiyle başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze'de kıtlığın yeniden baş gösterdiği belirtildi.

İki sınır kapısının 13 gün üst üste kapalı tutulmasıyla yardımlardan oluşan 3 bin tırın Gazze'ye girişinin İsrail tarafından engellediği belirtilen açıklamada, 690 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmasının da engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapılarının kapalı durmasının var olan derin insani krizi ikiye katladığına dikkat çekilerek, "ABD yönetimi, Avrupa Birliği ve uluslararası toplum soykırımın önlenmesi konusunda üzerlerine düşen rolü yerine getirmedi, Aksine işgale soykırım suçunun devam etmesi için yeşil ışık yaktı. Açlık ve kuşatma politikaları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını açıkça ihlal ediyor. Soykırım savaşının devamından işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu tamamen sorumlu tutuyoruz." denildi.

Açıklamada, özgür dünyanın tüm ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara, sekiz aydır devam eden bu katliamın durması için İsrail'e baskı yapılması, daha büyük insani felaketler yaşanmadan da geçişlerin açılması için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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