Gazze'deki Hasta ve Yaralılar İçin Sevindirici Haber

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlk hasta ve yaralı grubu, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıkacak" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında "taraflar arasında onaylanan muayeneye göre seyahat prosedürlerini düzenlemek amacıyla hastalar ve refakatçileriyle telefonla iletişim kurulacağı" bilgisine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hasta ve yaralıları taşıyan otobüslerin hazırlanıp Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etmesi için çalışma yapacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti. Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

Kaynak: AA