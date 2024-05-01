Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD'nin bölgeye 'günlük 300 yardım tırı girdiği' iddiasını yalanladı

Filistin, ABD ve İsrail'in Gazze'ye 'günlük 300 yardım tırı girdiği' iddiasını yalanlayarak, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım için günde ortalama 163 tırın giriş yaptığını bildirdi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD'nin bölgeye 'günlük 300 yardım tırı girdiği' iddiasını yalanladı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, ABD ve İsrail'in Gazze'ye günde 300 ila 400 yardım tırı girdiği yönündeki iddialarını yalanladı.

Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, 'Geçtiğimiz nisan ayında Gazze'ye 4 bin 887 yardım tırı giriş yaptı. Bu tırların 1166'sı Refah Sınır Kapısı'ndan ve 3 bin 721 tır Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan giriş yaparken, bu tırların sadece 419'u Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştı.' ifadelerini kullandı.

'Bu sayı günde ortalama 163 tırın bölgeye giriş yaptığı anlamına geliyor.' diyen Maruf, bölgeye giriş yapan yardım tırlarının Gazze'nin özellikle kuzey bölgesinin ihtiyacının çok altında olduğunu vurguladı.

Gazze'nin kuzeyinde halen yaklaşık 700 bin Filistinlinin yaşadığına dikkati çeken Maruf, Gazze'ye girebilen yardım tırlarının sadece yüzde 8'inin kuzeye geçebildiğini bildirdi.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

Kaynak: AA

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