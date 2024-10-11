Gazze'deki Çatışmalarda 1 İsrail Askeri Öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yaşanan çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

Gazze'deki Çatışmalarda 1 İsrail Askeri Öldü

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmada ölen askerin tank birliğinde görevli bir çavuş olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail basını, söz konusu askerin Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesindeki çatışmalarda öldüğünü yazdı.

İsrail'in 27 Ekim 2023'te kara saldırısına başladığı Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 352'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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