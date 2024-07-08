Gazze'de Son Durum: Can Kaybı 38 Bin 193'e Çıktı

İsrail ordusunun Gazze’ye kadın, çocuk, yaşlı, bebek ayırmadan düzenlediği acımasız saldırıları 276 gündür devam ediyor. Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayıları her geçen gün artıyor. Can kaybı son 24 saatte 40 artarak 38 bin 193'e çıktı.

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Gazze'de Son Durum: Can Kaybı 38 Bin 193'e Çıktı

İsrail Gazze saldırılarına 7 Ekim 2023 yılından bu yana devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 276 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 75 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 193'e, yaralananların sayısının da 87 bin 903'e yükseldiği kaydedildi.

ENKAZ ALTINDA, SOKAKLARDA, YOL KENARLARINDA CESETLER VAR...

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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Gazze İsrail Filistin
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