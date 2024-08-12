Gazze'de Son 48 Saatte 3 Katliam: Yüzlerce Ölü ve Yaralı Var

İsrail, Gazze Şeridi’nde 311 gündür katliamlarına devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 142 kişinin öldürüldüğünü, 150 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 39 bin 897’e, yaralı sayısının ise 92 bin 152'ye yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA