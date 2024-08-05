Gazze'de Son 24 Saatte 40 Filistinli Daha Öldü

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdi, son bir günlük saldırılarda 40 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 71 sivil yaralandı.

Böylelikle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623'e, yaralı sayısı ise 91 bin 469'a yükseldi.

Kaynak: AA