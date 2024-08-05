Gazze'de Son 24 Saatte 40 Filistinli Daha Öldü
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında 304'üncü güne girildi. Son 24 saatte 40 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı 39 bin 623'e çıktı.
İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdi, son bir günlük saldırılarda 40 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 71 sivil yaralandı.
Böylelikle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623'e, yaralı sayısı ise 91 bin 469'a yükseldi.
Kaynak: AA