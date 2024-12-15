Gazze'de Sokaklar Cesetlerle Doldu, Uzmanlar Uyardı! 'Çevre Felaketi Kapıda'

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki cadde ve sokaklarda biriken ceset yığınlarıyla ilgili uyarı geldi. Bu durumun "çevre felaketine yol açabileceği" vurgulandı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Sokaklar Cesetlerle Doldu, Uzmanlar Uyardı! 'Çevre Felaketi Kapıda'

İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki cadde ve sokaklarda biriken ceset yığınlarıyla ilgili uyarı yapıldı. Gazze'deki Tıbbi Yardım Örgütü Sorumlusu Muhammed Afeş, yayımladığı yazılı açıklamada, "Cadde ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset var. Bu durum büyük bir çevre felaketine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de Sokaklar Cesetlerle Doldu, Uzmanlar Uyardı! 'Çevre Felaketi Kapıda' - Resim : 1

Gazze'de hem sağlık personeli sayısının hem tıbbi malzeme stoklarının yetersiz olduğuna da dikkati çeken Afeş, İsrail'in hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef almayı sürdürdüğünü, doktorların Gazze'nin kuzeyine hizmet veremediğini ve ağır yaralıların kritik ameliyatlarına girecek cerrahların kalmadığını belirtti.

Gazze'de Sokaklar Cesetlerle Doldu, Uzmanlar Uyardı! 'Çevre Felaketi Kapıda' - Resim : 2

Afeş, Dünya Sağlık Örgütünün, bölgeye çok az miktarda yakıt ve tıbbi malzeme girişi sağladığını ve Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesinden sadece 6 yaralının Gazze kentine nakledilebildiğini ifade etti.

İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 15 Can Kaybı, Çok Sayıda Yaralıİsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 15 Can Kaybı, Çok Sayıda YaralıDünya
İsrail'in Katliamları Artıyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 875 Olduİsrail'in Katliamları Artıyor! Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 875 OlduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! En Az 15 Can Kaybı, Çok Sayıda Yaralı İsrail'den Gazze'de Okul Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
İngiltere ve ABD'den 'Suriye' Görüşmesi İngiltere ve ABD'den 'Suriye' Görüşmesi
Akın Akın Göç Alıyor! Herkes Türkiye'den Oraya Yerleşiyor Akın Akın Göç Alıyor! Herkes Türkiye'den Oraya Yerleşiyor