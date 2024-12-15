Gazze'de Sokaklar Cesetlerle Doldu, Uzmanlar Uyardı! 'Çevre Felaketi Kapıda'

İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki cadde ve sokaklarda biriken ceset yığınlarıyla ilgili uyarı yapıldı. Gazze'deki Tıbbi Yardım Örgütü Sorumlusu Muhammed Afeş, yayımladığı yazılı açıklamada, "Cadde ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset var. Bu durum büyük bir çevre felaketine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de hem sağlık personeli sayısının hem tıbbi malzeme stoklarının yetersiz olduğuna da dikkati çeken Afeş, İsrail'in hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef almayı sürdürdüğünü, doktorların Gazze'nin kuzeyine hizmet veremediğini ve ağır yaralıların kritik ameliyatlarına girecek cerrahların kalmadığını belirtti.

Afeş, Dünya Sağlık Örgütünün, bölgeye çok az miktarda yakıt ve tıbbi malzeme girişi sağladığını ve Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesinden sadece 6 yaralının Gazze kentine nakledilebildiğini ifade etti.

Kaynak: AA