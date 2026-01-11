Gazze'de Soğuk Can Alıyor! 18'i çocuk 21 Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ablukası, süren saldırılar ve zorla yerinden etme nedeniyle Gazze’de derinleşen insani kriz, kış koşullarıyla birlikte ölümcül bir boyuta ulaştı. Gazze Şeridi’nde kış mevsiminin başlamasından bu yana aşırı soğuklar nedeniyle 18’i çocuk olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ölümlerin tamamının zorla yerinden edilmiş siviller arasında yaşandığı belirtildi.

HAYATİ RİSK YÜKSEK

Açıklamada, İsrail’in süregelen saldırıları, abluka ve altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi sonucu 1,5 milyondan fazla Filistinlinin temel insani koşullardan yoksun şekilde, zorunlu göç kamplarında yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı. Yakıt yetersizliği, güvenli barınma alanlarının bulunmaması, battaniye ve kışlık giysi eksikliği ile insani yardımların Gazze’ye girişinin kısıtlanmasının krizi ağırlaştırdığı ifade edildi. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastaların hayati risk altında olduğu kaydedildi.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Medya Ofisi, önümüzdeki günlerde beklenen yeni soğuk hava dalgaları ve don olaylarının can kayıplarını artırabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, yaşananların 'yavaş öldürme, aç bırakma ve zorla yerinden etme politikalarının sonucu' olduğu ifade edilerek, İsrail’in bu tablodan 'tam ve doğrudan sorumlu' olduğu belirtildi. Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler’e ve insani yardım kuruluşlarına acil çağrı yapılan açıklamada; güvenli barınma alanlarının sağlanması, ısınma ve temel yardım malzemelerinin koşulsuz şekilde Gazze’ye ulaştırılması talep edildi.

Kaynak: AA