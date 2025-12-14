Gazze’de Şiddetli Yağmurlar: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Aile Tehlikede

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki yoğun yağışlar sonucu son 24 saatte en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gazze’de Şiddetli Yağmurlar: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Aile Tehlikede
DSÖ Başkanı Ghebreyesus, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, " Gazze'de, şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğü bildirildi” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, binlerce ailenin, kış koşullarına uygun olmayan çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekti.

Ghebreyesus, yetersiz su ve sanitasyon koşullarının, grip gibi akut solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra hepatit ve ishal gibi hastalıkların yayılmasını hızlandırabileceğini belirtti.

DSÖ’DEN ACİL YARDIM ÇABALARI

DSÖ’nün, Gazze’ye bazı malzemelerin girişine izin verilmemesi nedeniyle tıbbi malzeme ulaştırmakta zorlandığını vurgulayan Ghebreyesus, hayati tıbbi malzemelerin acilen bölgeye gönderilmesinin, hastalıkları zamanında tespit etme ve tedavi sürecini destekleme açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

