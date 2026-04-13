Gazze'de Ölüm Durmuyor: Can Kaybı Yine Yükseldi

İsrail’in 2023 Ekim ayından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Toplam can kaybının 72 bin 333’e ulaşırken, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarda 754 kişinin daha hayatını kaybetti.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere ölen 4 kişinin naaşı ve 10 yaralının getirildiği belirtildi. Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 754 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 100 kişinin yaralandığı ifade edildi.

KORKUNÇ BİLANÇO

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 333'e, yaralı sayısının da 172 bin 202'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Okul Yolunda Dehşet: İsrail Askerlerinden Filistinli Öğrencilere Ses ve Gaz BombasıOkul Yolunda Dehşet: İsrail Askerlerinden Filistinli Öğrencilere Ses ve Gaz BombasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Tahran'dan Washington'a 'Hürmüz' Resti: 'Oyuna Sokmadığımız Kartları Açarız!' Tahran'dan Washington'a 'Hürmüz' Resti: 'Oyuna Sokmadığımız Kartları Açarız!'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Okul Yolunda Dehşet: İsrail Askerlerinden Filistinli Öğrencilere Ses ve Gaz Bombası Okul Yolunda Dehşet: İsrail Askerlerinden Filistinli Öğrencilere Ses ve Gaz Bombası
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı
AFAD Duyurdu: Antalya'da Deprem AFAD Duyurdu! Antalya'da Peş Peşe Deprem
1 Haftadır Aranıyordu... Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu 1 Haftadır Aranıyordu... Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu