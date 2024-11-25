Gazze'de Katliam Devam Ediyor: Can Kaybı 44 Bin 235’e Yükseldi

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 235’e, yaralı sayısının ise 104 bin 638'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA