Gazze'de Katliam Devam Ediyor: Can Kaybı 44 Bin 235’e Yükseldi
İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 235’e yükseldi.
İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 235’e, yaralı sayısının ise 104 bin 638'e yükseldiği belirtildi.
Kaynak: DHA