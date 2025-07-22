Gazze’de İnsanlık Can Çekişiyor! Açlıktan Ölenlerin Sayısı 100’ü Aştı

İSRAİL YARDIM SIRASINDA KATLEDİYOR

Oysa bu sayılar, krizin boyutlarını tam anlamıyla yansıtmaktan çok uzak kalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 27 Mayıs’tan bu yana topladığı verilere göre, yardım almak için hayatını riske atan ve uğradıkları saldırı sonrası yaşamını yitirenlerin sayısı bin 54’e ulaştı.