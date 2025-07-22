Gazze’de İnsanlık Can Çekişiyor! Açlıktan Ölenlerin Sayısı 100’ü Aştı
İsrail ablukası altındaki Gazze’de insani kriz derinleşiyor. Son 24 saat içinde, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yalnızca açlıktan ölenlerin sayısı 101’e ulaştı.
İsrail’in yoğun saldırıları ve insani yardımları neredeyse tamamen engelleyen sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, tarihin en ağır insani krizlerinden biri yaşanıyor.
Gıda, temiz su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünlerinin neredeyse tamamen tükenmiş olması, bölgede yaşayan sivilleri ölümcül bir çaresizliğe sürüklüyor.
24 SAATTE 15 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ
Yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4’ü çocuk olmak üzere 15 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
HAYATİ MALZEMEYE ULAŞMAK NEREDEYSE İMKANSIZ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanelerdeki durumun her geçen gün daha da kötüleştiği ve hayati öneme sahip malzemelere ulaşmanın imkânsız hale geldiği vurgulandı.
AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 101'E ÇIKTI
7 Ekim 2023’te İsrail’in saldırılarının başlamasından bu yana, sadece açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80’i çocuk olmak üzere 101’e yükseldi.
İSRAİL YARDIM SIRASINDA KATLEDİYOR
Oysa bu sayılar, krizin boyutlarını tam anlamıyla yansıtmaktan çok uzak kalıyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin 27 Mayıs’tan bu yana topladığı verilere göre, yardım almak için hayatını riske atan ve uğradıkları saldırı sonrası yaşamını yitirenlerin sayısı bin 54’e ulaştı.
Bu ölümlerin 766’sı, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı çevresinde meydana geldi. 288 kişi ise BM ve diğer uluslararası kuruluşlara ait yardım konvoylarından yardım almaya çalışırken öldürüldü.
Bu veriler, yalnızca açlığın değil, insani yardıma ulaşmanın da ölümcül bir risk taşıdığını ortaya koydu.
TOPLAM CAN KAYBI 59 BİN 106'YA ULAŞTI
Öte yandan İsrail’in Gazze’ye son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 77 kişi artarak toplamda 59 bin 106’ya ulaştı.