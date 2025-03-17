Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 577’ye Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, bölgede daha önce yaralanan 1 sivilin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazlarında süren arama çalışmaları neticesinde 3 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı.

Açıklanan son kayıpların ardından İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 48 bin 577'ye, yaralı sayısı da 112 bin 41'e yükseldi.

Kaynak: İHA