Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 577’ye Yükseldi

Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 24 saat içerisinde İsrail saldırıları sonucu 1 kişi hayatını kaybetmesi, ateşkes öncesi yıkılan binalardan 3 cansız bedenin çıkarılması ve yaralı 1 Filistinlinin yaşamını yitirmesiyle birlikte toplam can kaybı 48 bin 577’ye çıktı.

Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 Bin 577’ye Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 9 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, bölgede daha önce yaralanan 1 sivilin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazlarında süren arama çalışmaları neticesinde 3 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığını aktardı.

Açıklanan son kayıpların ardından İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 48 bin 577'ye, yaralı sayısı da 112 bin 41'e yükseldi.

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Kaynak: İHA

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