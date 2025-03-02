Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 bin 342’ye Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 4 kişinin cansız bedenlerinin getirildiğini ve bu kayıplarla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının da 48 bin 342’ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48 bin 342’ye Yükseldi

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması tamamlandı.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da kara operasyonları düzenleyen İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde bulunan hastanelere 4 Filistinlinin cenazesinin ve 6 yaralının getirildiği belirtildi. Ateşkesten bu yana toplam can kaybının 116, yaralı sayısının ise 490'ı geçtiği ifade edildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 342’ye, yaralı sayısı da 111 bin 809'a ulaştı.

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Kaynak: İHA

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