Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 bin 429’a Yükseldi

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 429’a yükseldi.

Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 bin 429’a Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 422 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 429’a, yaralı sayısının ise 105 bin 250’ye yükseldiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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