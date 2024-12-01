Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 bin 429’a Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 422 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 429’a, yaralı sayısının ise 105 bin 250’ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA