Gazze’de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 44 bin 429’a Yükseldi
İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 429’a yükseldi.
İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 422 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 429’a, yaralı sayısının ise 105 bin 250’ye yükseldiği belirtildi.
Kaynak: DHA