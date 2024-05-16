Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 272'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 272'ye çıktı

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 272'ye çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 35 bin 272'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 223 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 katliam gerçekleştirdi, bu saldırılarda 39 Filistinli daha hayatını kaybetti, 64 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 272'ye, yaralı sayısı 79 bin 205'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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