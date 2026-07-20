Gazze'de Durmayan Katliam, Can Kaybı 73 Bini Aştı

İsrail ordusunun yaklaşık 3 yıldır Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 283'e ulaştı. Toplam yaralı sayısı da 173 bin 864'e yükseldi.

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Gazze'de Durmayan Katliam, Can Kaybı 73 Bini Aştı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 kişinin naaşı ile 22 yaralının getirildiği belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1158 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 756 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 802 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 283'e, yaralı sayısının ise 173 bin 864'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de enkaz altında binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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